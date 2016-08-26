3. Köprü, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, üst düzey hükümet yetkilileri ve bürokratların katılımıyla açılacak.

Açılışa, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı Dimitri Kumsisihvili'nin yanı sıra çok sayıda ülkenin ulaştırma ve ekonomi bakanları gelecek.