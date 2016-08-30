30 Ağustos 2016 Salı
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30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!
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Büyük Zafer'in 94. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 94. yılı kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 94. yılı kutlanıyor. Törenler, devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Terör olayları nedeniyle önceki yıllarda yapılan askeri geçit töreni bu yıl yapılmayacak.
İzlenme: 62
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