30 Ağustos 2016 Salı
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30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. Törene, Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.
İzlenme: 428
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