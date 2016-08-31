Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, resmi ziyaret vesilesiyle KKTC'de bulunan Bakan Çavuşoğlu görüşmede Rus mevkidaşına, Fırat Kalkanı harekatı hakkında bilgi vererek bu bağlamda IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonun başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü ve Suriyeli muhalif unsurların sahada IŞİD'e karşı ilerleme kaydettiğini vurguladı.

İki bakan, Suriye'ye ilişkin güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu, bu çerçevede insani yardımların ulaştırılması, çatışmaların durdurulması ve siyasi sürecin başlamasına yönelik çabalar da ele alındı.

İkili ilişkiler ve gelecek dönemde iki ülke arasındaki ziyaret takviminin de gündeme geldiği görüşmede, bakanların mümkün olan en yakın zamanda bir araya gelmeleri konusunda mutabık kalındı.