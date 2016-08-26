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Çavuşoğlu'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız ve Makedon mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Çavuşoğlu'dan telefon diplomasisi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki ile telefonda görüştü. 

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun Fransız mevkidaşına Fırat Kalkanı operasyonu hakkında bilgi verdiği görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler de ele alındı.

Fransa'nın, terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Ayrault da Çavuşoğlu'na Türkiye'de son dönemde yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu.

Çavuşoğlu'nun Makedonyalı mevkidaşı Poposki ile yaptığı görüşmede ise ikili ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede, gelecek dönemde iki ülke arasında gerçekleşecek ziyaret takvimi hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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