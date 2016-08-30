Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonu'nu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ı, Türkiye'ye basın üzerinden mesajlar göndermeyi bırakıp, tarafların ortak gündemine odaklanmaya çağırdı.

Çelik, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, Hahn'ın Almanya'nın Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamaya ilişkin, "Kimse Avrupa'nın geleceğine giden yolda aynı gemide olduğumuzu unutmamalı." dedi.

Türkiye'nin kendi ulusal bütçesinden mülteciler için 20 milyar dolardan fazla harcama yaptığının altını çizen Çelik, AB'nin ise 29 Kasım 2015'ten bu yana sadece 106 milyon euro harcadığına dikkati çekti.

'Türkiye'nin harcamasının yanında hiçbir şey'

Çelik, AB'nin söz verdiği 3 milyar euronun içinde 106 milyon euronun çok fazla olmadığını, Türkiye'nin 20 milyar dolarlık harcamasının yanında ise "hiçbir şey" olmadığını kaydetti.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu para mültecilere gidiyor, Türkiye'ye değil. Türkiye satın alınamaz. Türkiye'ye basın üzerinden mesajlar göndermeyi bırakıp, asıl müşterek fiili ajandamıza odaklanmanızı öneririm: değerler, vize ve göç gibi."

Türkiye'yle konuşurken Avrupa'nın değerlerine dayalı bir dil kullanılması gerektiğini belirten Çelik, Türkiye'yle bunun dışındaki bir tarzda konuşmanın doğru olmadığı şeklindeki görüşünü paylaştı.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, "Türkiye'ye basın üzerinden mesajlar göndermeyi bırakıp, asıl müşterek fiili ajandamıza odaklanmanızı öneririm: değerler, vize ve göç gibi." ifadelerini kullandı.

Hahn, Handelsblatt gazetesine Geri Kabul Anlaşması'yla vize serbestisini ayrı değerlendirmek gerektiğini ve Türkiye'nin AB'nin mülteciler için sağladığı mali kaynaktan vazgeçmek istemeyeceğini söylemişti.