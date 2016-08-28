Rus hükümeti, uçak krizinin ardından getirilen, Türkiye ile charter uçuşlarına yönelik yasağı kaldırdı.
Rusya Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Dimitri Medvedev, Türkiye’ye yönelik charter uçuşları serbest bırakan kararnameyi imzaladı.
Açıklamada, Türkiye’ye charter uçuş gerçekleştirecek havayolu şirketlerinin seferlerde güvenliği sağlamak amacıyla ilave tedbirler alması tavsiye edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Ağustos'ta gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'ye yönelik charter seferlerinin tekrar başlatılması konusu da gündeme gelmişti.