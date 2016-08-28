Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Ağustos'ta gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'ye yönelik charter seferlerinin tekrar başlatılması konusu da gündeme gelmişti.

Rusya Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Dimitri Medvedev, Türkiye’ye yönelik charter uçuşları serbest bırakan kararnameyi imzaladı.



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