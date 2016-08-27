Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik charter seferlerin tekrar başlamasına yönelik tasarıyı hükümete sundu.
Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Rusya Federasyonu Başbakanlık Basın Sekreteri Natalya Timakova, Türkiye'ye charter seferlerin tekrar başlamasına yönelik tasarının Ulaştırma Bakanlığı tarafından hükümete sunulduğunu belirtti.
Charter seferlerin tekrar başlaması konusunda acele etmediklerini kaydeden Timakova, tasarının hükümet tarafından henüz kabul edilmediğine de işaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Ağustos'ta gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'ye yönelik charter seferlerinin tekrar başlatılması konusu da gündeme gelmişti.