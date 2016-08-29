29 Ağustos 2016 Pazartesi
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Japonya'dan 30 milyar dolarlık taahhüd

Japonya Başbakanı Abe, 2019 yılına kadar kamuya ve özel sektöre 30 milyar dolar sağlama taahhüdünde bulundu .Kenya'da Afrikalı ve Japon şirketler arasında 73 ticari anlaşma imzalandı.
Japonya'dan 30 milyar dolarlık taahhüd
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Afrika'da Kenya’nın başkenti Nairobi’de 27-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 6. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansının (TICAD) kapanışında, çeşitli Afrikalı ve Japon firmalar arasında Afrika-Japon iş birliğini güçlendirmeyi ve ham maddelerin Afrika kıtasında üretilmesine yönelik çalışmaları hızlandırmayı hedefleyen 73 anlaşma imzalandı. 


İlk kez Japonya’nın dışında bir ülkede düzenlenen konferanstaki imza töreni sırasında konuşan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, imzalanan anlaşmaların altyapı, eğitim, sağlık, ziraat, bilişim teknolojileri, madencilik, iletişim ve enerji sektörlerine yönelik olduğunu belirtti.

Abe, kamuya ve özel sektöre 30 milyar dolar sağlama taahhüdünde bulundu.


Bu yıldan başlayarak üç yıla yayılacak 30 milyar dolarlık destek paketinin 10 milyarının Afrika Kalkınma Bankası (AFDB) aracılığıyla altyapı projelerinde kullanılacağı, geri kalan 20 milyarının özel sektördeki yatırımcılara verileceği bildirildi.

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