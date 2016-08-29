Mısır’a gelen yabancı turist sayısında, 2016 yılının ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41'lik gerileme yaşandığı bildirildi.

Mısır İstatistik Merkez Ajansı’ndan yapılan açıklamada, Mısır’a 2016 yılının ilk yedi ayında 2 milyon 857 bin turist geldiği kaydedildi. Ajans’ın verilerine göre, 2015 yılının aynı döneminde ülkeye 4 milyon 880 bin turist giriş yaptı.

Gerilemenin en önemli nedeninin Rus turistlerin Mısır’a gelmemesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İngiliz, Alman ve İtalyan turistlerin de Mısır’ı tercih etmediği kaydedildi.

31 Ekim 2015 tarihinde Sina Yarımdası’nda düşen Rus yolcu uçağında 224 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Rusya, Şarm el- Şeyh seferlerini durdurmuş, ardından İngiltere ve Almaya gibi ülkelerdeki turizm acenteleri de Mısır turlarını askıya almıştı.

Mısır Maliye Bakanı Amr el-Carihi geçen hafta yaptığı açıklamada ülkesinde 2015/2016 mali yılında elde edilen turizm gelirlerinin 4.5 milyar dolar olduğunu belirtmişti. 25 Ocak Devrimi’nden önce Mısır’ın yıllık turizm gelirleri 12 milyar dolar olarak hesaplanmaktaydı.

Mısır’da mali yıl, 1 Temmuzda başlıyor ve bir sonraki yılın 30 Haziranında sona eriyor.