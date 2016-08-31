ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmek için komplo düzenlemek suçlamasıyla New York'ta tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın avukatları mahkemeye reddi hakim talebinde bulundu.

Mahkemeye sunulan dilekçede, davaya bakan Hakim Richard Berman'ın 2014 yılında İstanbul'da katıldığı bir konferansta Türk yargısı hakkında olumsuz eleştiriler yaptığı ve Zarrab'ın Türkiye'de yargılandığı davanın düşmesini buna örnek gösterdiği belirtildi.

Söz konusu konferansın sponsoru olan hukuk firmasının bir çok avukatının 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklandığı vurgulanan dilekçede, Hakim Berman'ın Zarrab hakkında daha dava görülmeden kanaat açıkladığının görüldüğü kaydedilerek reddi hakim talebinde bulunuldu.

Daha önce kefalet başvurusu reddedilen Zarrab'ın 6 Eylül'de tekrar mahkemeye çıkması bekleniyor. Bu duruşmada mahkeme, davanın düşmesi ya da yargılamaya devam edilmesi konusunda karar verecek.

Reddi hakim talebinin ne zaman değerlendirileceği konusunda ise bilgi verilmedi.