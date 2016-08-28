İçinde 99 yolcu ile 5 mürettebatın bulunduğu Amerikan Southwest Havayolları’na ait Orleans’tan Orlando’ya uçan 3472 sefer sayılı yolcu uçağındaki yolcular meydana gelen şiddetli patlamanın ardından panik yaşadılar.
Uçuş ekibinin uçağın rotasını değiştirme kararının ardından motoru parçalan yolcu uçağı ABD’nin Pensacola Havalimanı’na sorunsuz acil iniş gerçekleştirdi. Yolculardan Ohiolu yolculardan avukat Jeremy Martin patlamanın ardından dışarı baktığında parçalanmış uçak motorunu gördüğünü ve fotoğrafını çektiğini belirtti.
28 Ağustos 2016 Pazar
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Yolcu uçağının havada motoru parçalandı
Havada iken motorlarından biri parçalanan yolcu uçağı ABD’nin Pensacola Havalimanı’na acil iniş yaptı
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- 11:16 - İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesine ödül
- 11:11 - 'Yaz sıcakları klima satışlarını yüzde 55 artırdı'
- 11:08 - PKK'ya ait sığınakta 7 ton patlayıcı bulundu
- 11:00 - Gaziantep'te arazi kavgası: 1 ölü
- 10:49 - PKK saldırdı: Eruh'da 5 korucu, Şemdinli'de 2 asker yaralı
- 10:43 - Türk jetleri YPG'yi vurdu, tanklar içeri girdi
- 10:26 - Trabzonspor Gaziantep'te kayıp
- 10:20 - Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
- 10:07 - Adanaspor Süper Lig'deki ilk puanını aldı
- 10:04 - Emekli maaşları 8-9 Eylül'de ödenecek
- 09:54 - Yolcu uçağının havada motoru parçalandı
- 09:41 - Firari Adli Tıp uzmanı Köyceğiz'de yakalandı
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