Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

İçinde 99 yolcu ile 5 mürettebatın bulunduğu Amerikan Southwest Havayolları’na ait Orleans’tan Orlando’ya uçan 3472 sefer sayılı yolcu uçağındaki yolcular meydana gelen şiddetli patlamanın ardından panik yaşadılar. Uçuş ekibinin uçağın rotasını değiştirme kararının ardından motoru parçalan yolcu uçağı ABD’nin Pensacola Havalimanı’na sorunsuz acil iniş gerçekleştirdi. Yolculardan Ohiolu yolculardan avukat Jeremy Martin patlamanın ardından dışarı baktığında parçalanmış uçak motorunu gördüğünü ve fotoğrafını çektiğini belirtti.

Havada iken motorlarından biri parçalanan yolcu uçağı ABD’nin Pensacola Havalimanı’na acil iniş yaptı



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