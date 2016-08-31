Moazami, Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2016 Uluslararası Enerji Konferansı'nda, yaptırımlar sonrasında İran'ın doğalgaz ve petrol piyasasına dönüşü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın önümüzdeki 20 yılda hedeflerinin dört ana eksen üzerine yoğunlaşacağını ifade eden Moazami, şöyle konuştu:

"Birinci hedefimiz 2025 itibarıyla bulunduğumuz bölgenin en büyük petrokimya ürünleri üreticisi olmak. İkincisi, 2025'in sonunda dünya petrol talebinin yüzde 7'sinin İran tarafından karşılanacağını düşünüyoruz. Zaten hedeflerimizden önde gelenlerden biri de günlük 3,8 milyon varil olan petrol üretimimizi 4,75 milyon varile yükseltmek. Üçüncüsü, 2025 itibarıyla yüzde 8 ila 10'luk bir payla dünyanın üçüncü doğalgaz üretici ülkesi olmak. Dördüncüsü ise bölgemizde petrol ve doğalgaz teknolojisi konusunda birinci sırada yer almak."

Moazami, ülkesine yönelik yaptırımların yakın geçmişte kendileri için büyük problemlere neden olduğunu söyledi. Yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte, petrol üretimi ve ihracatlarının artmasının beklendiğini dile getiren Moazami, aynı zamanda ticari hacmin de kayda değer şekilde büyüyeceğini belirtti.

İran Petrol Bakanlığı'nın çeşitli petrol anlaşmaları imzaladığını ve bunların da yakın zamanda duyurulacağını açıklayan Moazami, "Biz yaptırımlardan çok çektik. Çocuklar için ilaç için tüm insanlarımız için problemler yaşadık. Allah'a şükür o günler bitti. Bundan sonra kapalı pencereleri açacağız." diye konuştu.



Çalışmaların ve geleceğe yönelik hazırlanan vizyonun, fosil yakıtların 2050'ye kadar en önemli enerji kaynağı olarak değerlendirileceğini gösterdiğine dikkati çeken Moazami, ülkenin petrol endüstrisinin stratejik rolünün, bundan sonra izlenecek ülke stratejisinde ön plana çıkarılması gerektiğini de sözlerine ekledi.