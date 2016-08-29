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Kırgızistan'da milli yas

Rusya'nın başkenti Moskova'da önceki gün bir depoda çıkan yangında hayatını kaybeden 16 Kırgız vatandaşı ile Kırgızistan'ın kuzeyindeki bir trafik kazasında yaşamını yitiren 9 kişi için ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.
Kırgızistan'da milli yas
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Moskova'da önceki gün bir depoda çıkan yangında hayatını kaybeden 16 Kırgız vatandaşı ile Kırgızistan'ın kuzeyindeki bir trafik kazasında yaşamını yitiren 9 kişi için ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 27 Ağustos’ta Moskova'da bir matbaanın deposunda çıkan yangında ölenler ve aynı gün Kırgızistan'ın kuzeyinde meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybedenlerin anısına, Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in emriyle bir günlük milli yas ilan edildiği belirtildi.

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 25'inci yıl dönümü çerçevesinde 31 Ağustos'a kadar mecliste düzenlenmesi planlanan tüm kutlama programları da iptal edildi.


Atambayev'in, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Meclis Başkanı ile meclisteki siyasi partilerin başkanlarını kabulünde de ölenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

Vatandaşlar, her iki olayda yaşamını yitirenler anısına, Bişkek şehir merkezindeki bağımsızlık simgesi Ürkiye Saliyeva heykeli önünde toplanarak saygı duruşunda bulunduktan sonra heykele çelenk bıraktı.

Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de Atambayev'e gönderdiği mesajla taziyelerini iletti.

Moskova'nın kuzeydoğusunda depo olarak kullanılan 4 katlı binada çıkan yangında, 16'sı Kırgız vatandaşı 17 kişi ölmüştü.

Kırgızistan'ın kuzeyinde Bişkek-Oş karayolunda aynı gün meydana gelen trafik kazasında ise ikisi bebek, 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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