Almanya'daki havaalanlarında yılın ilk yarısında 51,8 milyon yolcu ağırlandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, yılın ilk 6 ayında 2015'in aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 51,8 milyon yolcu, ülkedeki havaalanlarından varış noktalarına hareket etti.

Yabancı ülkelerle bağlantılı hava trafiğinde taşınan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 40,2 milyon olurken, iç hatlarda seyahat eden yolcu sayısı yüzde 3,4’lük artışla 11,6 milyon olarak belirlendi.

İspanya, Avrupa istikametine en fazla yolcunun uçtuğu ülke oldu

Almanya'nın Avrupa ülkeleriyle olan hava trafiği, söz konusu dönemde yüzde 3,9 artış kaydetti. İspanya, Almanya'dan Avrupa istikametine en fazla yolcunun uçtuğu ülke oldu.



Almanya'nın kıtalar arası hava trafiği büyümesi geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 0,5 azaldı. Kıtalar bazında hava trafiğinde en yüksek artış yüzde 3,9 ile Asya'da oldu. Asya'yı yüzde 2,8’lik artışla Amerika izledi. Afrika kıtasına uçuşlar ise yüzde 21,5 azaldı.

Almanya’dan Türkiye’ye uçanların oranı yüzde 13,4 azaldı

Verilere göre, Alman havaalanlarında yılın ilk yarısında Türkiye istikametli 2 milyon 758 bin yolcu ağırlandı. Söz konusu dönemde Almanya’dan Türkiye’ye uçanların oranı yüzde 13,4 düşüş gösterdi.



Bu dönemde, Almanya'dan uçuşların en fazla arttığı ülke yüzde 28,7 ile Tayland oldu. Tayland'ı yüzde 14,6 ile Dominik Cumhuriyeti ve yüzde 11,2 ile Meksika izledi.

Almanya’dan İtalya'ya uçan yolcu sayısı yüzde 4,5, Birleşik Krallık’a yüzde 3,6, İsrail’e yüzde 2,8 ve Fransa’ya da yüzde 1,8 artış kaydetti.

Alman havaalanlarından Rusya'ya giden yolcu sayısı ise yüzde 8,9 düşüş gösterdi.