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Avusturya'da 'İslamlaşma' karşıtı eylem

Avusturya’nın başkenti Viyana’da toplanan aşırı sağcı bir grup, ülkedeki "İslamlaşmanın" durdurulmasını istedi.
Avusturya'da 'İslamlaşma' karşıtı eylem
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Kendilerine "Viyana Kimlik Hareketi" adını veren yaklaşık 100 kişi, ellerinde Avusturya bayraklarıyla Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Avusturya Başkanlığı önünde toplandı.

"Vatanseverlik ve özgürlük bizim geleneğimizdir, entegrasyon son duraktır" şeklinde slogan atan grup, üzerinde "Avrupa açık sınır politikası öldü. İslamcılık durdurulsun" yazılı pankart açtı.

Grup adına yapılan açıklamada, yıllarca siyasetçilerin, medyanın, uzmanların ve papazların, entegrasyonun ülkeye katkı sağladığı yönünde propaganda yaptığını ancak kültürlerini ve dinlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldıkları ifade edildi.

Avusturya’da yasalara ve değerlere uyum sağlamak istemeyenlerin ülkeyi terk etmesini isteyen gruptakiler, ülkede Müslüman çocuk yuvaları, camiler ve dernekler istemediklerini söyledi.

Gruptakiler, açıklamanın ardından üzerinde "İyi yolculuklar", "Entegrasyon yalandır" ve "Tersine göç Havayolları" yazan Viyana-İstanbul tek yön bileti gösteren pankart açtı.

Viyana Kimlik Hareketi Başkanı Martin Sellner yaptığı açıklamada, ülkelerinin İslamlaşmasına karşı olduklarını belirterek, "Biz, Türklere veya İslam’a karşı değiliz, ülkemizin İslamlaşmasına karşıyız" dedi.

Her milletin kendi kültürünü ve dinini koruma hakkı bulunduğunu belirten Sellner, "İnanıyorum ki birçok Türk insanı da vatanseverdir. Onlar da bizim ülkemizi sevmemizi anlamalıdır" diye konuştu.

Sellner, Türkiye’deki siyasi problemlerin terör örgütü PKK tarafından Avusturya’ya taşınmasına da karşı olduklarını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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