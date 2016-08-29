Almanya'nın Avrupa İşleri Bakanı Michael Roth, Alman parlamenterlerin İncirlik üssünde konuşlu Alman birlikleri ziyaret edememesine neden olan Ankara ile Berlin arasındaki anlaşmazlığın çözümünde mesafe alındığını söyledi.

Türkiye ziyaretinden yeni dönen Roth, Suedwestrundfunk radyosuna yaptığı açıklamada, konu hakkında "büyük ivme" olduğunu ve anlaşmazlığın kısa sürede çözümleneceğini umduğunu belirtti.

Türkiye, 1915 yılında Türkiye'de yaşayan Ermenilerle ilgili olayların Haziran ayında Alman parlamentosunda "soykırım" olarak nitelenmesinden bu yana Alman parlamenterlerin İncirlik'e girişine izin vermiyor.

