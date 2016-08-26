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İngiliz ekonomisi yüzde 0,6 büyüdü

İngiltere'nin GSYH'si bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 0,6 artış kaydetti
İngiliz ekonomisi yüzde 0,6 büyüdü
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İngiltere ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 0,6 büyüme kaydetti.

İngiltere’nin Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 0,6 artış kaydetti. 

İngiltere’de 2.çeyrek sonu itibarıyla yıllık bazda büyüme ise yine beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 2,2 arttı. 

Bu yılın ilk çeyreğinde İngiliz ekonomisi yüzde 0,4 büyüme kaydetmişti.

ONS’den yapılan açıklamada nisan ve haziran aylarını kapsayan üç aylık döneme ait verilerin 23 Haziran’da yapılan Avrupa Birliği (AB) referandumdan sonraki verilere ilişkin çok az bilgi içerdiği vurgulandı. 

AB referandumunda Brexit kararının alınmasının ardından ekonomideki yavaşlama ve resesyon riski ile mücadele etmeye çalışan İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizinin yüzde 0,50’den yüzde 0,25 seviyesine çekerek, varlık alım programının da 435 milyar sterline yükseltmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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