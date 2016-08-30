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İngiliz gençleri borç batağında

İngiltere'de 2 bin 42 gençle yapılan ankete göre gençlerin yarısından fazlası düzenli ekonomik sıkıntı yaşadığını belirtirken yüzde 32’si borç yükü altında ezildiğini kaydetti
İngiliz gençleri borç batağında
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İngiltere’de 18-24 yaş grubu içerisindeki gençlerin üçte birinden fazlasının yaklaşık 3 bin sterlin kişisel borcu olduğu açıklandı.

Money Advice Trust tarafından YouGov şirketine yaptırılan ankete göre İngiltere’de 18-24 yaşları arasındaki gençlerin üçte birinden fazlasının kişisel borcu yaklaşık 3 bin sterlin (11 bin 596 Türk lirası) seviyesinde. 

Toplam 2 bin 42 gençle yapılan ankete göre gençlerin yarısından fazlası düzenli olarak ekonomik sıkıntı yaşadığını belirtirken yüzde 32’si borç yükü altında ezildiğini kaydetti. 

Anket İngiliz gençlerin sadece kredi kartları ve tüketici kredileri yoluyla olan borçlanmalarını içerirken, öğrenim kredilerini kapsamıyor.

İngiltere’de ortalama öğrenim kredisi borcu yaklaşık 25 bin 505 sterlin (98 bin 568 Türk lirası) seviyesinde.

Ankete ilişkin değerlendirmede bulunan Money Advice Trust Üst Yöneticisi Joanna Elson, “18 yaşını dolduran birçok genç hızla borçlanıyor. Onlara gereken desteği vermek için mücadele etmeliyiz. Gerekli önlemleri almazsak gençlerin borçlarının yaşlıların borcu olması gibi gerçek bir riskle karşılaşacağız.” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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