Norveç'te yaşayan Türkler, başkent Oslo'da düzenledikleri yürüyüşle hem darbe girişimini protesto etti hem de terör örgütlerine tepki gösterdi.

Norveç Türk Dernekleri Federasyonu (NTDF) tarafından organize edilen yürüyüş, Youngstorget Meydanı'nda İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitler için bir dakikalık duruşu ile başladı.

Yürüyüşte sık sık, darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) yanı sıra PKK, YPG, DAEŞ aleyhinde slogan atıldı. Darbeye karşı demokrasiye sahip çıkılması çağrısı yapılan yürüyüşte, 2 binden fazla Türk vatandaşının yanı sıra Norveçli siyasiler ve Türk sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri yer aldı.

Terör örgütlerinin yanı sıra demokratik seçimlerle göreve gelen sivil yönetimi yıkmaya çalışan darbecilerin protesto edildiği yürüyüş, Norveç meclis binasının önünde sona erdi.

NTDF Başkanı Hatice Elmacıoğlu, yaptığı açıklamada, darbe girişimin milletçe hep beraber karşısında olduklarını belirterek, "Ülkemiz ve devletimiz içinde yuvalanan FETÖ'yü kınıyorum. Halen örgüt içinde bulunanlara da FETÖ'den ayrılma çağrısı yapıyorum" dedi.

Özellikle Avrupa medyasının bilinçli olarak Türkiye'yi karalayan yalan haber yaptığını dile getiren Elmacıoğlu, medyanın bundan vazgeçmesini istedi.