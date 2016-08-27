27 Ağustos 2016 Cumartesi
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ABD ile Rusya Suriye'de ateşkes için anlaşmaya yakın

ABD ve Rusya dışişleri bakanları Suriye'de ateşkesi görüştü. İkilinin görüşmesinde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtildi
ABD ile Rusya Suriye'de ateşkes için anlaşmaya yakın
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ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de ateşkesin yenilenmesi, Halep'te insani durumun iyileştirilmesi ve savaşı bitirmek için tarafların yeniden masaya oturması konusunda Rusya ile aralarında büyük ölçüde netlik oluştuğunu ancak bazı teknik sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da birçok konuda uzlaşmaya varıldığını bildirdi.

Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunu görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Görüşmeye daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da katıldı.

Kerry, ortak basın toplantısında, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bugün ateşkesin yenilenmesi, Halep'te insani durumun iyileştirilmesi ve savaşı bitirmek için tarafların yeniden masaya oturması konusunda teknik detayların çoğu netlik kazandı ancak bazı teknik sorunların çözülmesi gerek." dedi.

ABD ve Rusya'dan uzmanların teknik detayların çözümü için gelecek hafta Cenevre'de bir araya geleceğini aktaran Kerry, "Anlaşmaya yakınız ama Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılamayacak, uygulanmayacak bir anlaşma yapmak istemiyoruz." diye konuştu.

'Bazı hususların somutlaştırılması lazım'

Sergey Lavrov ise birçok konuda ABD ile uzlaşmaya varıldığını ancak bazı hususların somutlaştırılması gerektiğini kaydetti.

Suriyeli muhaliflerin terör örgütleri ile arasına mesafe koymaması durumunda ateşkesin mümkün olamayacağını savunan Lavrov, ABD ile Rusya'nın insani yardımların ulaştırılması konusunda mutabık olduğunu kaydetti.

Lavrov, Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin soruya, "Suriyeli yetkililerin rızası olmadan girdiler. Şam yönetimi terörle mücadelede bütün taraflarla iş birliği yapma konusunda istekli. Sadece en etkili nasıl mücadele edilir, bu konuda yol belirlenmesi gerek." yanıtını verdi.

'Bağımsız bir Kürt girişimini desteklemiyoruz'

Kerry de harekatla ilgili değerlendirmesinde, "Suriye'nin bütünlüğünden yanayız. Bağımsız bir Kürt girişimini desteklemiyoruz, bazı unsurları ile sınırlı bir şekilde iş birliği yapıyoruz. Dostumuz Türkiye'nin hassasiyetini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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