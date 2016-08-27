27 Ağustos 2016 Cumartesi
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Cerablus mayınlardan temizleniyor

ÖSO'nun kontrolü sağladığı ilçede, IŞİD'in döşediği patlayıcılar imha ediliyor
Cerablus mayınlardan temizleniyor
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Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu, Cerablus'ta kontrolü tamamen ele geçirdi.

İlçede oluşturduğu güvenlik noktalarıyla kontrol çalışmalarını sürdüren Özgür Suriye Ordusu mensupları, yoğun şekilde alan temizliği yapıyor.

Bu kapsamda terör örgütü IŞİD üyelerinin terk ettiği evlerde olası bombalı tuzaklara yönelik aramalar yapılırken sınır hattına döşenen el yapımı patlayıcılar da imha ediliyor. 

Türkiye sınırındaki Karkamış Sınır Kapısı yakınına terör örgütü IŞİD üyelerince döşenen el yapımı patlayıcılar Özgür Suriye Ordusu'nda görevli askerler tarafından bulunuyor. Patlayıcılar, alınan yoğun güvenlik önlemlerinin ardından imha ediliyor.

Özgür Suriye Ordusu askerleri dün 20'ye yakın patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Terör örgütü IŞİD, Fırat Kalkanı harekatının özellikle Cerablus'un kuzeyinden başlayacağını tahmin ettiği için bu bölgeye daha fazla patlayıcı tuzakladı.

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