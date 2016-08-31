31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Cerablus'taki IŞİD izleri siliniyor

ÖSO'nun kurtardığı Halep'e bağlı Cerablus ilçesinde hayat normale dönüyor. İlçedeki iş yerlerinin yarıya yakını kepenklerini açarken, fırınlar da halka hizmet vermeye başladı.
Cerablus'taki IŞİD izleri siliniyor
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TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor. ÖSO'ya bağlı kuvvetlerin harekatın başladığı 24 Ağustos’tan bu yana terörist unsurlardan temizlediği alan 400 kilometrekareye ulaştı. ÖSO, doğuda Sacur Çayı'nın Fırat Nehri'yle birleştiği yer ile batıda Ez Zahiriyah-El Yakubiyah-Hasansağır meskun mahallerini içeren bölgede kontrolü sağladı.

ÖSO'nun kurtardığı en önemli yerler arasında ise Halep'e bağlı Cerablus ilçesi yer alıyor. Kurulan güvenlik noktalarıyla ilçenin kontrolünün tamamen sağlanmasının ardından ilçede hayat normale dönmeye başladı. Cerablus'taki iş yerlerinin yarıya yakını kepenklerini açarken, fırınlar da halka hizmet vermeye başladı. 

Vatandaşların market ve manavlara yoğun ilgi gösterdiği ilçe merkezinde elektriklerin kesik olmasından dolayı jeneratör satıcıları ve tamircileri de rağbet gören diğer iş yerleri oldu.

Sokak satıcılarının da tezgah açtığı Cerablus'ta halk buralardan alışveriş yapmaya, zamanını sokaklarda geçirmeye başladı.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı ilçe sakinleri, terör örgütü IŞİD'in yönetiminde geçen yılları "cehennem" olarak nitelendirdi. Birçok konuda kısıtlandıklarını anlatanlardan biri, sakalı "istenilen oranda" uzun olmadığı için 15 kırbaç cezasına çarptırıldığını anlattı.

Esnaf, terör örgütü IŞİD döneminde yeteri kadar iş yapamadıklarını, halkın büyük bölümünün ilçeden kaçtığını belirtirken, şehrin kontrolünün ÖSO'ya geçmesinin ardından her şeyin daha iyi olacağına yönelik inancını dile getirdi. Çocukların da sokaklarda oynadığı ilçede, kadınların alışveriş yaptığı gözlendi.

Öte yandan ÖSO'ya bağlı kuvvetlerin ilçe merkezindeki güvenlik kontrolleri sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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