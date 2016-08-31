31 Ağustos 2016 Çarşamba
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
'Türkiye’nin güvenli liman olduğunu 7 dilde anlatıyoruz''Türkiye’nin güvenli liman olduğunu 7 dilde anlatıyoruz'
  • Altın
    124,899    -0.52%
  • Euro
    3,3026    0.04%
  • Dolar
    2,9620    0.26%
  • BIST
    76.119    -1.30%

IŞİD'in sözcüsü öldürüldü

Terör örgütü IŞİD'in sözcüsü Adnani, operasyonları incelemek için gittiği Halep'te öldürüldü.
IŞİD'in sözcüsü öldürüldü
» »

Terör örgütü IŞİD'in iki numaralı ismi ve örgütün sözcüsü Ebu Muhammed Adnani, Suriye'nin Halep kentinde öldürüldü.

IŞİD'e yakınlığı ile bilinen Amaq haber ajansına göre Adnani, orduyu geri püskürtmek için yürütülen operasyonları incelemek için bulunduğu Halep'te uğradığı saldırı sonucu öldü. Adnani'nin ölümüne kara ya da hava saldırısının yol açtığına ilişkin bir bilgi verilmedi.

Adnani'nin öldürüldüğü bilgisi ABD ya da öteki koalisyon güçleri tarafından henüz doğrulanmazken, Amaq "inançsız ve korkak güçlerle çatışmada örnek kişi olarak gösterilen Adnani'nin intikamının alınacağı" tehdidini savurdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Muhalifler, Türkiye desteğiyle Menbiç'i hedefliyor29 Ağustos 2016 Pazartesi 09:02
  • Suudi Arabistan'a roketli saldırı: 2 ölü 5 yaralı28 Ağustos 2016 Pazar 21:39
  • ÖSO 13 köyü daha aldı28 Ağustos 2016 Pazar 21:13
  • ÖSO Cerablus'ta bir köyü daha aldı28 Ağustos 2016 Pazar 17:48
  • 'Musul Barajı'nın yıkılma tehlikesi bulunmuyor'28 Ağustos 2016 Pazar 17:22
  • ÖSO 5 köy daha ele geçirdi27 Ağustos 2016 Cumartesi 21:49
  • Cerablus mayınlardan temizleniyor27 Ağustos 2016 Cumartesi 09:52
  • ABD ile Rusya Suriye'de ateşkes için anlaşmaya yakın27 Ağustos 2016 Cumartesi 08:57
  • Rusya'dan Fırat Kalkanı'na sert tepki26 Ağustos 2016 Cuma 13:55
  • Irak ordusu önemli bölgeyi geri aldı25 Ağustos 2016 Perşembe 16:02

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.