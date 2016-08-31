Terör örgütü IŞİD'in iki numaralı ismi ve örgütün sözcüsü Ebu Muhammed Adnani, Suriye'nin Halep kentinde öldürüldü.

IŞİD'e yakınlığı ile bilinen Amaq haber ajansına göre Adnani, orduyu geri püskürtmek için yürütülen operasyonları incelemek için bulunduğu Halep'te uğradığı saldırı sonucu öldü. Adnani'nin ölümüne kara ya da hava saldırısının yol açtığına ilişkin bir bilgi verilmedi.

Adnani'nin öldürüldüğü bilgisi ABD ya da öteki koalisyon güçleri tarafından henüz doğrulanmazken, Amaq "inançsız ve korkak güçlerle çatışmada örnek kişi olarak gösterilen Adnani'nin intikamının alınacağı" tehdidini savurdu.