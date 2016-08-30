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'Kürt gruplar şu anda Fırat'ın doğusunda'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, "Kürtlerin büyük bölümü, SDG'nin parçası olan Kürt gruplar şu anda Fırat'ın doğusunda. Bize verdikleri taahhütlerine bağlı kaldılar." dedi.
'Kürt gruplar şu anda Fırat'ın doğusunda'
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ABD'nin Ortadoğu ve Orta Asya'daki kuvvetlerinin komutanı olan General Votel, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, komutasındaki güçlerin faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Cerablus'taki Fırat Kalkanı Harekatı hakkında konuşan Votel, Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadelesinin uluslararası koalisyona çok yardımcı olduğunu belirterek, "Görmeyi istediğimiz şey, ortaklarımızın ve güçlerimizin hepsinin şu anda IŞİD'e karşı odaklanması." dedi.

"Kürt gruplar Fırat'ın batısına ilerlerse ABD yardımını kaybedecekler mi?" sorusunu cevaplayan Votel, "Bizim tüm gruplara desteğimiz IŞİD'e karşı mücadele etmelerine bağlı. Bu da böyle olmaya devam edecek. Ortaklarımızın kendi aralarında çarpışmasını istemiyoruz. Bunu önlemeye çalışmayı sürdüreceğiz. Bizim için önemli olan hem SDG'nin hem de Türk ortaklarımızın IŞİD'e odaklı kalmasını sağlamak." diye konuştu.

Votel, YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilip çekilmediği konusunda, "Kürtlerin büyük bölümü, SDG'nin parçası olan Kürt gruplar şu anda Fırat'ın doğusunda. Bize verdikleri taahhütlerine bağlı kaldılar." ifadesini kullandı.

"İki tarafla da çalışmak istiyoruz"
Votel, "Türkiye, Kürt gruplara desteğinizi kesmenizi istiyor. Desteklediğiniz gruplar içinde Arapların sayısını artırmak için uğraşıyor musunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Hem Türkiye hem de SDG, IŞİD ile mücadelemize katkı yapıyor. Türkiye olağanüstü bir rol oynuyor. İki tarafla da çalışmayı sürdürmek istiyoruz. Arapların sayısını artırmak için kesinlikle uğraşıyoruz. SDG, IŞİD'e karşı etkili bir unsur olduğunu kanıtladı. Diğer unsurların da onlarla hareket etmesini istiyoruz. Bunu teşvik etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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