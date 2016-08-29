Türkiye'nin desteklediği Suriyeli silahlı muhalif grupların komutanlarından Ahmed Osman, Menbiç kentini Suriyeli Kürtlerin de aralarında bulunduğu güçlerin kontrolünden almayı hedeflediklerini söyledi.

Fırat Nehri'nin batısında yer alan Menbiç şehri, bu ay ABD destekli bir operasyon çerçevesinde Suriyeli Kürtlerin başlıca silahlı gücü YPG'nin de parçası olduğu Suriye Demokratik Güçleri tarafından IŞİD'in elinden alınmıştı.

Sultan Murad Tugayları adlı grubunun başında bulunan Osman, Reuters'a yaptığı bir açıklamada YPG'nin pozisyonlarını boşaltmak yerine güçlendirdiğini ve dolayısıyla kendilerinin "kesinlikle Menbiç'e doğru ilerlediklerini" söyledi.

ABD ve Türkiye, YPG'nin Fırat nehrinin doğusuna çekilmesi talebinde bulunmuşlardı.

YPG kendine ait güçlerin bölgeden çekildiğini ve YPG güçlerinin bölgede bulunmasının herhangi bir saldırı için bahane olarak gösterilemeyeceğini belirtiyor.

Osman Menbiç'i almalarının ne kadar süreceği sorusuna, "Birkaç gün Allah'ın izniyle" cevabını verdi.

Suriye Demokratik Güçleri'nin bölgedeki en büyük kentlerden Menbiç'i IŞİD'in elinden alması yaklaşık iki buçuk ay sürmüştü.