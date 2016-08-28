28 Ağustos 2016 Pazar
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'Musul Barajı'nın yıkılma tehlikesi bulunmuyor'

Irak Su Kaynakları Bakanı Cenabi, "Musul Barajı, Musul halkı için kaygı uyandırıyor ama biz bu barajın onarımını yüzeysel olarak değil, köklü olarak yapacağız." dedi.
'Musul Barajı'nın yıkılma tehlikesi bulunmuyor'
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Irak Su Kaynakları Bakanı Hasan Cenabi, Musul Barajı'nın çökme tehlikesi bulunmadığını ve söz konusu barajın onarım işlerinin önümüzdeki 8 ay içerisinde biteceğini belirtti.

Bakanlık görevini yeni devralan ve hiçbir siyasi partiye bağlı olmadığı bilinen Cenabi, Bağdat'taki bakanlık binasında basın toplantısı düzenlendi.

Cenabi, Irak'ın ciddi su sorunuyla karşılaştığını belirterek, söz konusu sorunun çözümü için komşu ülkelerle diyalog ve iş birliğini geliştireceklerini ve bu konuda radikal tutum içerisinde olmadıklarını söyledi.

Türk heyeti Bağdat'a geliyor 
Iraklı Bakan Cenabi, Türkiye ile su meselesi görüşmelerine değinerek, "Türkiye'ye geçen hafta su meselesini görüşmek üzere teknik bir heyet gönderdik. Bazı konularda anlaşmaya vardık. Bu yıl sonuna doğru Türkiye'den de teknik heyet Bağdat'ı ziyaret edecek ve görüşmelerimiz devam edecek." şeklinde konuştu.

Cenabi, terör örgütü DAEŞ'in elinde bulundurduğu ülkenin ikinci büyük kenti Musul'daki Musul Barajı'nın yıkılma tehlikesi bulunmadığını, hükümetin söz konusu barajın onarımı için yabancı şirketlerle anlaştığını ve onarım işlerinin 8 ay içerisinde biteceğini belirtti.

Musul Barajı'nın sadece Musul'u değil tüm Irak'ı beslediğini ifade eden ve bu yılki doluluk oranının fena olmadığını söyleyen Cenabi, "Oradan gelen suyun bir kısmını Fırat Nehri'ne yönlendirebiliyoruz. Bu baraj Musul halkı için kaygı uyandırıyor ama biz bu barajın onarımını yüzeysel olarak değil, köklü olarak yapacağız." dedi.

Bağdat ile IKBY arasındaki su sorunu

Bakan Cenabi, Bağdat merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki su sorununa yönelik soruya, bu konuda iki yönetim arasında sağlam bir koordinasyonun olduğu cevabını verdi.

"Kadın çalışan sayısı az"

Yeni devraldığı bakanlıkta kadın çalışan sayısının az olduğuna dikkati çeken Cenabi, "Bakanlığımızın yüzde 82'si erkek çalışanlardan oluşuyor. Kadın çalışanların sayıca az olması toplumumuzda onlara yeteri kadar yer açılmadığından kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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