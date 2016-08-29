New York Times gazetesi (NYT), Suriye'deki savaşta "Muhalifler Kürt Kontrollü Bölgeyi Tehdit Ediyor" başlıklı haberinde, ABD'nin iki ayrı tarafa müttefik olduğunu yazdı.

NYT, Suriye'nin Cerablus kasabasını terör örgütü DAEŞ'ten alan Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) üstü kapalı CIA tarafından ve terör örgütü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) de Pentagon tarafından desteklendiğini belirtti.

Anne Barnard imzalı haberde, Suriye'deki savaşta CIA ve Pentagon'un farklı grupları desteklediği ve bu durumun gerginliğine neden olabileceği belirtilerek, Türkiye'nin hava desteğiyle ÖSO'nun Cerablus'u aldığı ve DAEŞ'in ülkenin kuzeyine doğru sürüldüğü bilgisine yer verdi.

NYT, "CIA ve müttefik istihbarat kuruluşları tarafından desteklenen" ÖSO'nun, batıya El Bab ve Mare'ye doğru ilerlediğini ve Pentagon'la birlikte davranan DSG şemsiyesi altındaki YPG'yle karşı karşıya gelmesinin beklenildiğini bildirdi. Gazete, bu şekilde aslında Suriye'de savaşan tarafların iki farklı ABD kurumu olduğunu vurguladı.

ABD'nin geçen hafta Suriyeli muhalifler ve NATO müttefiki Türkiye ile "Kürt militanlar"a (YPG) yaptığı desteği dengelediği belirtilen haberde, bu dengeleme politikasının bir parçası olarak YPG'ye "Fırat'ın doğusuna dönmeleri gerektiği" uyarısında bulunulduğu bildirildi.

Müttefiklerinin birbirleriyle savaşma durumları devam ederse ABD'nin ne yapacağının belli olmadığı belirtilen haberde, Pentagon sözcüsü Peter Cook'un "Cerablus'taki çatışmaları yakından izlediklerini ve bölgedeki gruplara krizi çözmeleri için gereken adımları atmaları gerektiği" şeklindeki açıklamalarına da yer verildi.

Haberde, Amarna ve Cebel Kusa'nın düştüğü, YPG/PKK kontrolündeki 10 köyün ve DAEŞ kontrolündeki 4 köyün geri alındığı belirtildi.

Cerablus'un ardından yaşanacak çatışmaların ABD destekli kuvvetlerin ilk çatışması olmayacağı kaydedilen haberde, son zamanlarda Türkiye ile Rusya'nın yakınlaşmasıyla, ABD'nin, Suriye'deki iç savaşı bitirmek için aradığı ortak yolun uzayacağı ileri sürüldü.

Gazete, askeri bir yetkiliye dayandırarak yaptığı bir önceki haberinde de Suriye'de savaşan grupların, CIA'nın silahlarını karaborsadan tedarik ettiği ifadesine yer vermişti.