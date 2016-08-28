28 Ağustos 2016 Pazar
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ÖSO 13 köyü daha aldı

ÖSO Cerablus bölgesinde 10, Rai bölgesinde ise 3 köyü kontrolü altına aldı.
ÖSO 13 köyü daha aldı
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Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nden, "Fırat Kalkanı Harekatı" kapsamında, Cerablus bölgesinde 10, Rai bölgesinde ise 3 köyün terörist unsurlardan temizlendiği, köylerin ÖSO kontrolüne geçtiği bildirildi.

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, DAEŞ başta olmak üzere Suriye'deki terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelen tehditlerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bertaraf edilmesi, sınır hattının terör unsurlarından temizlenmesi, terör örgütlerinin kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine insani yardımların ulaştırılması ve DAEŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonuna destek verilmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği "Fırat Kalkanı Harekatı"nın sürdüğü belirtildi.

Harekat kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) batı ve güney yönüne doğru ilerlemesini sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Cerablus (Karkamış) bölgesinde Amerina, Ayn El Bayda, Dabis, Balaban, Suraysat, Cebel Kussa, Kırk Mağara, Kırata, Aşağı Amerina ve Ez Zahiriyah köyleri terörist unsurlardan temizlenmiş ve ÖSO kontrolüne geçmiştir. Rai (Çobanbey) bölgesinde Ayyaşe, Şeyh Yakup ve Kersanlı köyleri terörist unsurlardan temizlenmiş ve ÖSO kontrolüne geçmiştir. Türk Kızılayı ekiplerince ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması ve sıcak yemek dağıtımına başlanmıştır. Dün 5 bin kişilik sıcak yemeğin dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 'Fırat Kalkanı Harekatı' sırasında sivillerin vurulduğuna veya hedef alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suriye'de icra edilen harekat kapsamında bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

1 köy daha alınmıştı

ÖSO'ya bağlı birlikler, Cerablus'un güneyinde yer alan Bir El-Kusa köyünü de gündüz saatlerinde, PYD'nin elinden almıştı.

 

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