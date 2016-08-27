27 Ağustos 2016 Cumartesi
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ÖSO 5 köy daha ele geçirdi

Özgür Suriye Ordusu, Suriye’nin Türkiye sınırındaki Cerablus ve Çobanbey bölgesinde 5 köyü ele geçirdi.
ÖSO 5 köy daha ele geçirdi
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Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Cerablus ve Çobanbey bölgelerinde terör örgütü IŞİD'ten 5 köyü alarak ilerleyişini sürdürdü.

Halep ilinin kuzeyindeki Cerablus'ta geçen salı ilçe merkezine hakim olan ÖSO, bölgenin güneybatısında Elvaniye, Kamir (Haymar) ve Aşağı Karakuyu köylerini IŞİD'ten aldı.

Muhalifler, Türkiye sınırında Gaziantep'in Elbeyli ilçesinin karşısında yer alan Çobanbey ilçesinde de Memili (Tel Atiya) ve Hacac köylerini ele geçirdi.

ÖSO güçleri, köylerde mayın ve patlayıcı temizliği yapıyor.

ÖSO komutanları Cerablus'un batı ve güneybatısı ile Çobanbey'deki ilerleyişlerinin devam edeceğini bildirdi.

Diğer taraftan, Cerablus'ta hayatın normale dönmeye başlamasıyla IŞİD militanlarından kaçan bölge halkının evlerine dönüşü sürüyor.

Dün ilçeye ulaşan Türk Kızılayı, halka sıcak yemek dağıtmaya başlamıştı. Bölge sakinlerine gıda ve giysi yardımları ile Kurban Bayramına yönelik destek paketleri hazırlayan Türk Kızılayı, yol güvenliğinin artmasıyla insani yardımlarını on binleri içine alan daha geniş bir kitleye ulaştıracak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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