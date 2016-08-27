Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

ABD ile Rusya Suriye'de ateşkes için anlaşmaya yakın

Dün ilçeye ulaşan Türk Kızılayı, halka sıcak yemek dağıtmaya başlamıştı. Bölge sakinlerine gıda ve giysi yardımları ile Kurban Bayramına yönelik destek paketleri hazırlayan Türk Kızılayı, yol güvenliğinin artmasıyla insani yardımlarını on binleri içine alan daha geniş bir kitleye ulaştıracak.

ÖSO komutanları Cerablus'un batı ve güneybatısı ile Çobanbey'deki ilerleyişlerinin devam edeceğini bildirdi.

ÖSO güçleri, köylerde mayın ve patlayıcı temizliği yapıyor.

Muhalifler, Türkiye sınırında Gaziantep'in Elbeyli ilçesinin karşısında yer alan Çobanbey ilçesinde de Memili (Tel Atiya) ve Hacac köylerini ele geçirdi.

Halep ilinin kuzeyindeki Cerablus'ta geçen salı ilçe merkezine hakim olan ÖSO, bölgenin güneybatısında Elvaniye, Kamir (Haymar) ve Aşağı Karakuyu köylerini IŞİD'ten aldı.



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