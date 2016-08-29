Bölgedeki güvenlik kaynakları, YPG/PYD'nin Menbiç'e silah, araç, malzeme ve personel takviyesi yaptığını söyledi.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin bünyesindeki başlıca güç olan YPG iki buçuk ay süren operasyon sonrasında Menbiç'i İslam Devleti örgütünün elinden bu ay içinde almıştı.

Kaynaklar, dün Nusaybin-Mürşitpınar arasında kalan Suriye sınır bölgesinde çok sayıda silah, araç, malzeme ve personel yüklü TIR'ların ve minibüslerin doğudan batıya doğru intikal halinde olduğunun belirlendiğini kaydederek, Cerablus bölgesindeki gelişmeler dikkate alındığında YPG/PYD'nin Menbiç'i takviye amacına yönelik olarak yapıldığının görüldüğünü kaydetti.

Türkiye'nin desteklediği Suriyeli silahlı muhalif grupların komutanlarından Ahmed Osman, Reuters'ın sorularını yanıtlayarak Menbiç kentini Suriyeli Kürtlerin de aralarında bulunduğu güçlerin kontrolünden almayı hedeflediklerini söyledi.