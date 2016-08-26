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Rusya'dan Fırat Kalkanı'na sert tepki

Rusya'dan Putin ve Erdoğan'ın Suriye'deki operasyon konusunda anlaşmadıkları, Türkiye'nin bu operasyonla bölgedeki mevcut hukuki sisteme zarar verdiği yönünde açıklama yapıldı.
Rusya'dan Fırat Kalkanı'na sert tepki
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Jeopolitik Sorunlar Akademisi Başkanı General Leonid İvaşov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki operasyonu konusunda anlaşmadıklarını, Moskova'nın buna onay vermediğini açıkladı.

İvaşov düzenlenen basın toplantısında, 'Siyasette her zaman az doğru vardır, bu konuda Türkiye tarafından hiç doğru yok. Çünkü IŞİD ile mücadele, Türk basınının Erdoğan ile Putin'in bu konuda anlaştığına ilişkin yazdıkları, hepsi yalan' dedi.

İvaşov, St. Petersburg'daki görüşmeler sırasında iki liderin IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerine karşı atılacak adımları masaya yatırdıklarının altını çizdi. İvaşov, 'Fakat Rusya bu operasyona onay vermedi ve veremezdi. Çünkü Rusya uluslararası kurallara ve BM kurallarına kesin şekilde uyuyor. Türkiye kendi eylemleriyle bölgedeki mevcut hukuki sisteme zarar veriyor' diye konuştu.

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