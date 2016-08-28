28 Ağustos 2016 Pazar
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Suudi Arabistan'a roketli saldırı: 2 ölü 5 yaralı

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran kentine roket düşmesi sonucu aynı aileden iki çocuğun hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Suudi Arabistan'a roketli saldırı: 2 ölü 5 yaralı
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Suudi Arabistan'ın Necran kenti Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Yarbay Ali eş-Şehrani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'den atılan roketin Necran kentine bir evin üzerine düşmesiyle aynı aileden iki çocuğun yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Koalisyon ülkelerinin Yemen'e yönelik saldırılarının ardından Mart 2015'ten bu yana Husiler, Necran kentine yönelik roket ve füze saldırılarını sürdürüyor. Yemen sınırına 30 kilometre mesafedeki kente yönelik saldırılarda şimdiye kadar 29 sivilin yaşamını yitirdiği, 304 kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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