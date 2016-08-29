Bölgedeki güvenlik kaynakları, YPG/PYD'nin Menbiç'e silah, araç, malzeme ve personel takviyesi yaptığını söyledi. Ancak Suriye'nin kuzeyindeki özerk Kürt yönetiminin sözcüsü YPG'nin Fırat'ın doğusunda olduğunu ve takviyenin YPG tarafından yapılmadığını bildirdi.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin bünyesindeki başlıca güç olan YPG iki buçuk ay süren operasyon sonrasında Menbiç'i İslam Devleti örgütünün elinden bu ay içinde almıştı.

Kaynaklar, dün Nusaybin-Mürşitpınar arasında kalan Suriye sınır bölgesinde çok sayıda silah, araç, malzeme ve personel yüklü TIR'ların ve minibüslerin doğudan batıya doğru intikal halinde olduğunun belirlendiğini kaydederek, Cerablus bölgesindeki gelişmeler dikkate alındığında YPG/PYD'nin Menbiç'i takviye amacına yönelik olarak yapıldığının görüldüğünü kaydetti.

YPG geçen hafta kendine ait güçlerin bölgeden çekildiğini ve YPG güçlerinin bölgede bulunmasının herhangi bir saldırı için bahane olarak gösterilemeyeceğini belirtmişti.

Türkiye'nin desteklediği Suriyeli silahlı muhalif grupların komutanlarından Ahmed Osman, Reuters'ın sorularını yanıtlayarak Menbiç kentini Suriyeli Kürtlerin de aralarında bulunduğu güçlerin kontrolünden almayı hedeflediklerini söyledi.

'Menbiç takviye ediliyor ama YPG güçleriyle değil'

Suriye'nin kuzeyindeki özerk Kürt yönetiminin sözcüsü, Cerablus ve Menbiç kentlerindeki yerel askeri konseylerin takviye edildiğini ancak bunun YPG güçleriyle yapılmadığını söyledi.

Rojava olarak adlandırılan Suriye'nin kuzeyindeki gayri resmi özerk federasyonun basın temsilcisi İbrahim İbrahim, "Takviye yapılıyor ancak YPG tarafından değil. YPG Fırat'ın doğusunda" dedi.