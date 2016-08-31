ABD’de bekleyen konut satışları, geçen ay yüzde 1,3 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

National Association of Realtors'ın (NAR) bugün açıklanan raporuna göre, bekleyen konut satışları temmuzda önceki aya oranla yüzde 1,3 yükseldi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,6 artış yönündeydi.

Böylece ABD’de bekleyen konut satışları, bu yılın nisan ayındaki 115 puanın ardından son 12 yılda en yüksek ikinci artışını gerçekleştirdi.

Raporda görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, "Sonbahara yaklaşırken konut satın alan kişilerin artması piyasa için iyi bir haber. Piyasada uygun fiyatlı daha çok konut olsaydı, hiç kuşkusuz şu anda daha fazla satış faaliyeti olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Bekleyen konut satışları, yeni inşaatlar hariç, kontrat altına alınarak satılmayı bekleyen ancak henüz nihai sözleşmelerin yapılmadığı evleri kapsıyor. Veri, gelecek dönemdeki konut satışları hakkında bilgi sağlaması açısından önem taşıyor.