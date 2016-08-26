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ABD'de büyüme aşağı revize edildi, tüketici harcamaları yükseldi

Dünyanın en büyük ekonomisinde ikinci çeyrek GSYH büyümesi yüzde 1.1'e revize edildi; tüketici harcamaları arttı
ABD'de büyüme aşağı revize edildi, tüketici harcamaları yükseldi
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ABD'de ikinci çeyrek ekonomik büyümesi daha önce açıklanan rakamdan daha aşağıya revize edilirken, firmaların ellerindeki stokları hızlı bir şekilde eritmeleri, tüketimde artışın sağladığı katkıyı dengeleyici unsur oldu.

ABD'de gayrı safi yurt içi hasıladaki (GSYH) büyüme daha önce açıklanan yüzde 1.2'lik rakamdan yüzde 1.1'e aşağı yönlü revize edildi.

Revize rakamlar aynı zamanda ithalat oranında artışa ve yerel ve eyalet yönetimleri tarafından daha az harcamayı da yansıttı. Ekonomi birinci çeyrekte yüzde 0.8, ve 2016 yılının birinci çeyreğinde ise yüzde 1 büyüdü.

Yeniden ivme kazanmakta zorlandı

İkinci çeyrek GSYH büyümesine yapılan revizyonlar ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. 2015 yılının ikinci yarısında üretimin yavaşlamaya başlamasından bu yana ABD ekonomisi yeniden ivme kazanmakta zorlandı.

Her ne kadar üçüncü çeyrek için açıklanan ekonomik veriler karışık çıksa da güçlü istihdam piyasasının tüketici harcamalarını desteklemesi ve önümüzdeki çeyreklerde büyümeye katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca firmaların stoklarını ikinci çeyrekte azaltmasının ardından yeniden stoklamaya ihtiyaç duyacak olmalarından dolayı üretimin de artması bekleniyor.

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