ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, kişisel harcamalar temmuzda beklenti paralelinde yüzde 0,3 artarak yükselişini dördüncü aya taşıdı.

Aynı dönemde, kişisel gelirler yüzde 0,4 yükselerek tüketici harcamalarını desteklemeye devam etti.

Bu arada, haziran ayına ilişkin kişisel harcamalardaki artış yüzde 0,4'den yüzde 0,5'e ve kişisel gelirlerdeki artış yüzde 0,2’den yüzde 0,3'e revize edildi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi temmuzda beklendiği gibi aylık bazda değişmedi, yıllık bazda ise yüzde 0,8 arttı.

Temmuz ayında çekirdek PCE fiyat endeksi ise aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1,6 artışla piyasa beklentisi dahilinde gerçekleşti.

Analistler, ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan tüketici harcamalarının artmaya devam etmesinin ılımlı büyümenin sürmesine yardımcı olacağını belirtiyor.

Enflasyon rakamlarının istikrarlı seyretmesi ise petrol fiyatları ve dolardaki dalgalanmaların ücretlerdeki artışla dengelendiği şeklinde yorumlanıyor.