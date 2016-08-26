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ABD'de tüketici güveni geriledi

Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksinin (UMICH) ağustos sonunda 89,8'e gerilediği bildirildi
ABD'de tüketici güveni geriledi
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ABD'de Michigan Üniversitesinin verilerine göre UMICH, ağustos sonunda ağustos ortasına kıyasla 0,6 puan azalarak 89,8 oldu. Endekse ilişkin piyasa beklentisi 90,8 olarak belirlenmişti.

Michigan Üniversitesi Tüketici Araştırmaları Direktörü Richard Curtin, endekse dair yaptığı açıklamada, kişisel finansmanlardaki zayıflığın büyük kısmının genç nüfüslu hane halkının artan harcamalarından ve düşmekte olan gelirlerinden kaynaklandığını belirtti. 

Curtin, uzun dönemli enflasyon beklentilerinin tarihteki en düşük seviyeye gerilediğine dikkati çekerek, yakın dönem enflasyon tahminlerinin de düşük olduğunu vurguladı. 

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinin ülke ekonomisine olan etkisini de değerlendiren Curtis, "Tüketiciler, hangi başkan adayının ekonomik koşulları iyileştireceğine dair eşit olarak ikiye ayrılmış durumdalar" ifadesini kullandı. 

Enflasyon tahmini sabit kaldı

Ayrıca Michigan Üniversitesi cari durum endeksi ağustos ortasında 106,1 puandan ağustos sonunda 107 puana yükselirken, beklentiler endeksi aynı dönemde 80'3'den 78,7'ye geriledi.

Aynı dönemde, Michigan Üniversitesi 1 yıllık enflasyon tahmini yüzde 2,5'de, 5-10 yıllık enflasyon tahmini yüzde 2,6'da sabit bırakıldı.

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