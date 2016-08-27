27 Ağustos 2016 Cumartesi
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ABD'de 'Y kuşağı' Clinton'u destekliyor

Ülkede yapılacak başkanlık seçimleri öncesi yapılan bir ankette, 18-35 yaş arası seçmenlerin yüzde 64'ünün Clinton'u seçeceği sonucu çıktı
ABD'de 'Y kuşağı' Clinton'u destekliyor
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ABD'de Quinnipiac Üniversitesince yapılan ankete katılan, "Y nesli" olarak nitelendirilen 18-35 yaş grubundaki seçmenlerin yarıdan fazlası, başkanlık seçiminde Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton'u destekleyeceklerini belirtti. 

Ülkede yapılan son anketlerden birine göre, birçoğu ilk defa oy kullanacak "Y nesli" gençler, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ı "merhamet yoksunu" görüyor, liderlik yeteneği ve tecrübesini yetersiz buluyor.

Quinnipiac Üniversitesince bin 498 seçmenin katılımıyla 18 Ağustos-24 Ağustos'ta yapılan ankette Clinton'un oy oranı, Trump'ın yüzde 10 önünde çıktı.

Ankete katılanların yüzde 22'sini oluşturan 18-35 yaş grubundaki "Y nesli" gençlerin yüzde 64'ü, oylarını Clinton'a vereceklerini ve yüzde 29'u da Trump'ı destekleyeceğini belirtti.

Gençlerin yüzde 78'i, Clinton'u başkan olarak yeterli bulurken, Trump'ı yeterli bulanların oranı ise yüzde 26'da kaldı, katılımcıların yüzde 70'i ise Trump'ı başkan olabilecek yeterlilikte bulmadı. 

Oran olarak, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1946 ile 1964 yolları arasında doğan "Baby boomers" neslini yakalayan "Y nesli", ülkede seçimin kaderini belirlemede önemli siyasi güç olarak öne çıkıyor. 

Y nesli seçmenler, ülke genelinde yüzde 31'lik oy yüzdesine sahip bulunuyor.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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