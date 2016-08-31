31 Ağustos 2016 Çarşamba
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ABD'den AB'ye vergi cezası eleştirisi

ABD Hazine Bakanı Lew AB'yi vergilendirme konusunda Amerikalı şirketleri hedef almakla eleştirdi.
ABD'den AB'ye vergi cezası eleştirisi
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ABD Hazine Bakanı Jacob Lew, Avrupa Birliği'nin (AB) vergi konusundaki soruşturmalarda en fazla Amerikalı şirketlere odaklandığını söyledi. 

Lew, başkent Washington'daki Brookings Enstitüsü'nde katıldığı panelde, AB'nin Apple'ı 13 milyar avroluk vergi cezasına çarptırmasını değerlendirdi. 

AB'nin vergilendirmeye ilişkin eylemlerinin genelde Amerikalı şirketleri hedef aldığını savunan Lew, "Amerikalı olmayan bazı şirketlere karşı ufak çaplı adımlardan söz ediyorlar ancak görünüşe bakılırsa en büyük eylemleri doğrudan bizim vergi tabanımızı hedef alıyor." ifadelerini kullandı. 

Lew, ABD'de ihtiyaç duyulan vergi reformlarının yavaş ilerlemesinden kaynaklanan hayal kırıklığını anladığını ancak bu soruna ekonomik iş birliğini baltalayacak şekilde yaklaşılması doğru bulmadığını dile getirdi. 

Bununla birlikte, AB'nin Apple'a yönelik vergi cezasının ABD Kongresini reformlar konusunda gereken adımları atmaya sevk edebileceğini belirten Lew, "Vergi reformu için gereken adımların atılacağını umuyorum, muhtemelen benim görev süremde değil ancak yeni yönetimin ilk dönemlerinde" dedi. 

Cezalar, ABD hükümetine ödenen vergiyi düşürüyor 

Vergi analistleri, ABD yönetiminin Amerikalı şirketlere yurt dışında verilen vergi cezalarından, bu şirketlerin kendilerine ödedikleri vergiyi düşürebileceği nedeniyle rahatsızlık duyduğunu belirtiyor. 

ABD'nin vergi kanunlarına göre, Amerikalı şirketler bazı şartlar altında çifte vergilendirmeyi önlemek için yurt dışında ödedikleri vergileri, ABD'de ödeyecekleri vergiden düşebiliyor. Örneğin, bir Amerikan şirketi İngiltere'deki faaliyetlerinden 100 milyon dolar kar ederse, bunun yüzde 20'sini (20 milyon dolar) İngiliz hükümetine ödemek zorunda kalıyor.

Şirket belirli şartlar çerçevesinde 20 milyon dolarlık bu ödemeyi, ABD hükümetine ödeyeceği vergi için saydırabiliyor. Dolayısıyla, şirketin ABD'de ödemesi gereken kurumsal vergi oranı yüzde 35 iken, karın yüzde 20'si İngiltere'de vergilendirildiği için ABD sadece yüzde 15 vergi alabiliyor. 

ABD hükümeti, bu nedenle Amerikalı şirketlerin yurt dışında olabildiğince az vergi ödemesini tercih ediyor. AB'nin son yıllarda Amazon, Google, Starbucks ve Apple gibi Amerikan devlerine milyarlarca dolarlık vergi cezaları vermesi bu tercihle uyuşmadığı için eleştiriliyor.

AB Komisyonu en son 30 Ağustos'ta Apple'ın İrlanda'da son 20 yıldır faydalandığı vergi avantajlarının yasa dışı olduğu kararını vererek, şirketten 13 milyar avroluk geriye dönük vergiyi İrlanda’ya faiziyle birlikte ödemesini talep etti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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