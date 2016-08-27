27 Ağustos 2016 Cumartesi
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Abe'den 10 milyar dolarlık yardım sözü

Japonya Başbakanı Abe, Afrika'nın altyapısını güçlendirmek için 10 milyar dolar yardım sözü verdi.
Abe'den 10 milyar dolarlık yardım sözü
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Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kenya'nın başkenti Nairobi'de katıldığı 6. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'nda (TICAD), ülkesinin kıtanın kalkınmasını desteklemek amacıyla 10 milyon dolar yardım yapacağını söyledi.

Abe, TICAD konferansında, 34 Afrika liderine yönelik hitabında, Japonya'nın üç yıl içinde yapacağı 10 milyonluk yardımın enerji, ulaşım ve limanlar gibi altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere Afrika'ya hibe edileceğini belirtti.

Yardımın 500 milyon dolarlık kısmının salgın hastalıklar ve diğer sağlık sorunlarıyla mücadele için kullanılacağını kaydeden Abe, ödemelerin bir kısmının Afrika Kalkınma Bankası vasıtasıyla yapılacağını ifade etti.

TICAD'nin Afrika Kıtası'ndaki ilk zirvesinin ev sahipliğini yapan Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta da yaptığı konuşmada, Afrika liderlerine, rekabet ortamının daha fazla olduğu küresel ticarete yatırım yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Dünyanın en varlıklı ülkelerinin çoğunlukla ticaret sayesinde zenginleştiğine işaret eden Kenyatta, toplumsal refahın en önemli unsurunun özgür ve adil ticaret olduğunu belirtti.

TICAD, 1993 yılından beri her 5 yılda bir düzenleniyor.

Japonya, daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Afrika kıtasından bir ülkenin daimi üye olmasına desteğini de açıklamıştı.

 

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