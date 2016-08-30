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Alman firmaların krediye ulaşması zorlaştı

Almanya'da ticaret ve sanayi sektörlerinde kredi kısıtlaması yaşayan firmaların oranı ağustosta yüzde 15’e yükseldi
Alman firmaların krediye ulaşması zorlaştı
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Almanya'da ticaret ve sanayi sektörlerinde kredi kısıtlamasıyla karşılaşan firma oranının ağustosta temmuz ayına kıyasla arttığı bildirildi.

Merkezi Münih'de bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için ağustos ayı "Kredi Kısıtlama Göstergesi" anketinin sonuçlarını yayımladı. 

Ankete göre, Almanya'da ticaret ve sanayi sektörlerinde kredi kısıtlaması yaşayan firmaların oranı temmuz ayındaki yüzde 14,6’dan ağustosta yüzde 15’e yükseldi. Böylece, söz konusu oran bu yılın mart ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

İmalat sektöründe kredi kısıtlaması yaşayan firmaların oranı önceki aya kıyasla değişmeyerek yüzde 13,1 seviyesinde kaldı. Bu oran, inşaat sektöründe 16,1’den yüzde 17,2’ye, ticaret sektöründe de yüzde 15,5’ten yüzde 16,1’e yükseldi. 

Söz konusu anket, imalat, inşaat, toptan, perakende, sanayi ve ticaret sektörlerinden yaklaşık 4 bin firmayla gerçekleştiriliyor.

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