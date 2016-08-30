Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalırken, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ölçülen enflasyon, bu yılın ağustos ayında temmuz ayına kıyasla değişmedi. Enflasyon geçen yılın ağustos ayına oranla ise yüzde 0,4 artış kaydetti.



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