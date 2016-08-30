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Almanya'da enflasyon değişmedi

Almanya'da TÜFE ağustos ayında temmuz ayına göre değişmezken geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 0,4 yükseldi
Almanya'da enflasyon değişmedi
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Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ölçülen enflasyon, bu yılın ağustos ayında temmuz ayına kıyasla değişmedi. Enflasyon geçen yılın ağustos ayına oranla ise yüzde 0,4 artış kaydetti. 

Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalırken, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artış gösterdi.

Ağustos ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 13 Eylül’de açıklanacak.

Öte yandan, analistler Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya’nın enflasyonundaki yavaşlamanın, Euro Bölgesinde yüzde 2’ye yakın enflasyon hedefleyen Avrupa Merkez Bankasının (ECB) işlerini zorlaştıracağını düşünüyor.

 

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