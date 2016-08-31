Almanya Federal İş Ajansının (BA) açıkladığı verilere göre, Almanya'da ağustos ayında piyasalarda 2 bin azalması beklenen mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 7 bin kişi azaldı. Böylece ağustos ayında ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 2 milyon 675 bin olarak ölçüldü.

Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise ağustos ayında piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 6,1’le Almanya'nın birleşmesinden bu yana ölçülen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

Federal İş Ajansı Başkanı Frank Jürgen Weise, konuya ilişkin açıklamasında, iş gücü piyasasının genel olarak olumlu gelişmeye devam ettiğini ifade etti.