28 Ağustos 2016 Pazar
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'Bizim darbeyi kınamamız doğru ve önemli'

Almanya Başbakanı Merkel, FETÖ'nün darbe girişimini kınamalarının doğru ve önemli olduğunu söyledi.
'Bizim darbeyi kınamamız doğru ve önemli'
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Türkiye'de değişik gelişmelerin yaşandığını ifade eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Bizim darbeyi kınamamızın doğru ve önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye yönetimi de bunu haklı olarak bekliyor. Düşünün, biz burada Alman Federal Meclisi'nin alanındayız ve bizim kendi ordumuz meclisi bombalasa." şeklinde konuştu.

Almanya'da yaşayan Türklerden bu ülkeye sadakat göstermelerini talep etmekle neyi kast ettiğini anlatan Merkel, Türkiye'deki ihtilafların Almanya’ya taşınmasını istemediğini, bilakis uzun süreden beri Almanya'da yaşayan ve belki Alman vatandaşlığına geçmiş olan Türk kökenlileri bu ülkenin gelişmesine katkı sağlamaya davet ettiğini belirtti ancak bunun için kimsenin zorlanamayacağını vurgulayarak, "Ben de onların Başbakanıyım. Buna, Türkiye'den ihtilafların buraya taşınmasıyla değil de ülkemiz için yapılacak çalışmayla karşılık verilirse o zaman iyidir." dedi.

Ukrayna krizi

Merkel, Ukrayna'daki sorunun üstesinden gelinmesi için Rusya ile çalışmanın doğru ve önemli olduğunu ifade ederek, bu konuda Minsk Anlaşması'nın henüz yeterli düzeyde uygulanmadığını söyledi. 

Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımların kaldırılması konusunda Minsk Anlaşması'nda ilerleme sağlanması durumunda bu konunun gündeme gelebileceğini vurguladı.

Suriye'deki durum 

Suriye'deki iç savaş ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Merkel, "Özellikle Suriye'deki korkunç kan akıtmayı önlememiz lazım." şeklinde konuştu.

Siyasi çözüm bulmak için her şeyin yapılması gerektiğini ifade eden Merkel, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Suriye'ye ilişkin yaptığı görüşmenin belki hedefe götürücü olabileceğini, bu konuda ileriye götürecek her şeyi memnuniyetle karşıladığını kaydetti. 

Sığınmacı krizi

AB'deki sığınmacı krizine ilişkin de Merkel, sığınmacıların adil ve iyi bir şekilde AB ülkelerine dağıtılmasına bazı ülkelerin katılmak istemediğini, başka ülkelerin ise buna açık olduğunu söyledi.

Burada ortak çözümler bulmak gerektiğini belirten Merkel, bazı ülkelerin Müslümanları ülkelerinde istememelerini ifade etmelerini de eleştirdi.

Merkel, bu yıl Afrika’dan gelecek sığınmacılara ilişkin de İtalya'ya destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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