27 Ağustos 2016 Cumartesi
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Bolivya'da 3 günlük yas

Ülkede grevdeki madencilerin alıkoydukları İçişleri Bakan Yardımcısı Illanes'in öldürülmesi dolayısıyla 3 günlük yas ilan edildi
Bolivya'da 3 günlük yas
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Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales'in, greve giden maden işçileri tarafından öldürülen İçişleri Bakan Yardımcısı Rodolfo Illanes için ülkede 3 günlük yas ilan ettiği bildirildi. 

Devlet Başkanı Morales, düzenlenen basın toplantısında, Illanes'in öldürülmesi sebebiyle ülkece derin üzüntü duyduklarını dile getirerek, sorumluların tespit edildiğini ve en az 100 kişinin gözaltına alındığını belirtti. 

Morales, sorumluların mutlaka cezalandırılacağı da kaydetti.

Bolivya hükümeti, La Paz'ın yaklaşık 160 kilometre yakınındaki Panduro'da protesto gösterisi düzenleyen grevdeki madencilerin alıkoydukları 56 yaşındaki Illanes'in, dün öldürüldüğünü açıklamıştı.

Madencilik Kooperatifleri Ulusal Federasyonu ayrıcalıklar, özel şirketlerde de çalışma hakkı ve daha fazla sendika temsilcisi talebiyle temmuz ayı başında greve gitmişti.

Yerel basında, bu hafta içinde polisle çatışan işçilerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 21'inin yaralandığı, 32'sinin de gözaltına alındığı, bakan yardımcısının ise diyalog görüşmeleri için bölgeye gittiği sırada grevdeki madenciler tarafından kaçırıldığı yönünde haberlere yer verilmişti.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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