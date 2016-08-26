Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

Bölgede 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından bine yakın artçı sarsıntı kaydedildi. Son olarak bu sabah yaşanan 4,8 büyüklüğündeki sarsıntı, afet bölgesinde endişeye yol açtı.

Afet bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin şu ana kadar 215 kişiyi enkaz altından sağ çıkardığı bildirildi.

Sivil Savunma Birimi yaptığı açıklamada, başkent Roma’nın 140 kilometre doğusundaki Accumoli’de çarşamba sabaha karşı yerel saatle 03.36’da meydana gelen ve yaklaşık 20 saniye süren 6,0 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 267'ye çıktığını duyurdu.



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