Fransa Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron'un, bir süredir beklenen istifa kararı bugün resmiyet kazandı. Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüştükten sonra bir açıklama yapan Macron, gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığının ilk sinyalini de verdi.

26 Ağustos 2014'te Ekonomi Bakanlığı'na getirilen Macron, 2 yıl süren tartışmalı bakanlık serüvenini bugün noktaladı. Haftalardır istifa edeceği yönünde kulislerde konuşulan iddialar, Macron'un öğle saatlerinde bakanlık personeliyle görüşmesi ve ardından Cumhurbaşkanı Hollande ile görüşmek için Elysee Sarayı'na çıkmasıyla gerçeklik kazandı.

Görüşme sonrası Elysee'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı François Hollande, Ağustos 2014'ten bu yana yaptığı hizmetler için Emmanuel Macron'a teşekkür etti ve Michel Sapin'i Ekonomi ve Maliye Bakanı olarak atadı." ifadelerine yer verildi.

Macron daha sonra Ekonomi Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada, "Özgür ve sorumlu olmak adına bir karar verdim, söyleme, teklifte bulunma, harekete geçme ve bir araya getirme adına, yeni bir umudun oluşumunun sorumlusu olmak için" sözleriyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağının sinyalini verdi.

Macron'un, "Gelecek yıldan itibaren, değerlerimiz, fikirlerimiz ve faaliyetlerimizin Fransa'yı değiştirmesi için her şeyi yapmaya kararlıyım." ifadeleri de adaylık ilanı olarak değerlendirildi.

36 yaşında Fransa'nın en genç bakanlarından biri olan Macron, geçtiğimiz yılın başlarında kamuoyunda Macron yasası olarak bilinen ve taşımacılık, iş yerlerinin pazar günleri açık olması gibi konuları düzenleyen reform paketi ile gündeme gelmişti. Reform paketinin Meclis'ten geçemeyeceği tartışmaları sonrası Başbakan Manuel Valls özel yetki kullanarak, paket oylanmadan kanunlaştırılmıştı.

İktidardaki Sosyalist Parti'den kopma sinyalleri veren Macron, 6 Nisan'da "Yürüyüş" isimli bir hareket kurarak, Fransa çapında toplantı ve konferanslar düzenleme kararı almıştı. Bu yönde ilk miting 12 Temmuz'da yapılmıştı.

Macron'un istifası sonrası Fransa Ekonomi Bakanlığı'na, mevcut Maliye Bakanı Michel Sapin getirildi. Sapin, iki bakanlık görevini de yürütecek.