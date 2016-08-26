Bolivya hükümeti, içişleri bakan yardımcısı Rodolfo Illanes'in grevde olan maden işçileri tarafından dün kaçırılarak öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, 100 kadar kişinin tutuklandığı ve sorumluların mutlaka cezalandırılacağı da belirtildi.

Bakan Carlos Romero dün televizyona yayınlanan konuşmasında, "Şu anda bütün veriler bakan yardımcımız Rodolfo Illanes'in haince ve alçakça katledildiğini gösteriyor" dedi.

Romero, Illanes'in dün başkent La Paz'da 100 km uzaktaki Panduro bölgesine giderek buradaki eylemcilerle görüşmek istediğini ancak madenciler tarafından kaçırıldıktan sonra öldürüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Evo Morales'i daha önce desteklemiş olan Bolivya Ulusal Maden Konfederasyonu, madencilik yasası üzerinde yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamayınca, sürekli olacağını söyledikleri bir protesto eylemi başlatmıştı.

Protestocular, daha fazla maden ruhsatı verilmesini, çevre koruma kurallarının yumuşatılmasını, özel şirketlerde çalışma hakkı ve sendikalarda daha çok temsil hakkı istiyorlar.

Morales 2006 yılında iktidara geldiğinde ülkenin doğal kaynaklarını devletleştirmişti.