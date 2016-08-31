İngiltere’de konut fiyatları ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 artış kaydetti.

Nationwide konut endeksi verilerine göre İngiltere’de konut fiyatları ağustos ayında temmuz ayına göre yüzde 0,6 arttı.

Bu yılın ağustos ayında konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 5,6'lık artış gösterdi.

İngiltere’de ortalama bir konutun fiyatı 206 bin 145 sterline yükselmiş oldu.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan IHS Global Insight İngiltere ekonomisti Howard Archer, “Konut sektöründeki aktivitenin önümüzdeki aylarda sınırlı olacağına ve fiyatların İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının yarattığı belirsizliklerden dolayı zayıflayacağını düşünüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Archer, İngiltere’de konut fiyatlarının bu yılın sonuna kadar yüzde 2, gelecek yılın sonuna kadar ise yüzde 5 azalabileceği tahmininde de bulundu.