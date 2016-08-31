31 Ağustos 2016 Çarşamba
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
'Türkiye’nin güvenli liman olduğunu 7 dilde anlatıyoruz''Türkiye’nin güvenli liman olduğunu 7 dilde anlatıyoruz'
  • Altın
    124,922    0.03%
  • Euro
    3,2962    -0.19%
  • Dolar
    2,9568    -0.18%
  • BIST
    76.342    0.29%

İngiltere’de konut fiyatları arttı

Nationwide konut endeksine göre İngiltere’de konut fiyatları ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artış kaydetti.
İngiltere’de konut fiyatları arttı
» »

İngiltere’de konut fiyatları ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 artış kaydetti.

Nationwide konut endeksi verilerine göre İngiltere’de konut fiyatları ağustos ayında temmuz ayına göre yüzde 0,6 arttı.

Bu yılın ağustos ayında konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 5,6'lık artış gösterdi. 

İngiltere’de ortalama bir konutun fiyatı 206 bin 145 sterline yükselmiş oldu. 

Verilere ilişkin açıklamada bulunan IHS Global Insight İngiltere ekonomisti Howard Archer, “Konut sektöründeki aktivitenin önümüzdeki aylarda sınırlı olacağına ve fiyatların İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının yarattığı belirsizliklerden dolayı zayıflayacağını düşünüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Archer, İngiltere’de konut fiyatlarının bu yılın sonuna kadar yüzde 2, gelecek yılın sonuna kadar ise yüzde 5 azalabileceği tahmininde de bulundu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Almanya'da enflasyon değişmedi30 Ağustos 2016 Salı 16:26
  • İtalya'da ölü sayısı 300'e yaklaştı29 Ağustos 2016 Pazartesi 23:53
  • ABD'de kişisel gelir ve harcamalar beklentiyi karşıladı29 Ağustos 2016 Pazartesi 17:52
  • Okyanusta 7.4 büyüklüğünde deprem29 Ağustos 2016 Pazartesi 09:15
  • Brüksel'de bombalı saldırı29 Ağustos 2016 Pazartesi 09:10
  • Sığınmacı kampında polis bir sığınmacıyı vurdu29 Ağustos 2016 Pazartesi 08:53
  • Los Angeles Havalimanı ihbar sebebiyle boşaltıldı29 Ağustos 2016 Pazartesi 08:05
  • Sınır kapısında 15 kilometrelik kuyruk oluştu29 Ağustos 2016 Pazartesi 07:55
  • Viyana Havalimanında kaos29 Ağustos 2016 Pazartesi 07:48
  • 'Darbeyi kınamamız doğru ve önemli'28 Ağustos 2016 Pazar 23:27

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.